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Hangi partiler seçime girebilecek? YSK'da önemli toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2023
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Hangi partiler seçime girebilecek? YSK’da önemli toplantı

Son dakika haberi...Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerin tespitini yapmak üzere toplandı.

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