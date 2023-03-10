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Mersin'de PKK operasyonu! 10 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Mersin’de PKK operasyonu! 10 zanlı yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 10 şüpheli gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan şüpheli Ş.C. aranıyor.

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