Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İskenderun’da! Depremzedelerin barınacağı gemiyi inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemideki incelemede yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere, İskenderun'da geçici barınmayla alakalı olarak hazırlıkların hem karada hem de gemileri kullanmak suretiyle denizde hızla devam ettiğini söyledi.

Buraya daha önce 2 kruvaziyer tarzı geminin geldiğini ve burada yaklaşık 2 bin depremzedenin konakladığını hatırlatan Fatih Dönmez, şöyle konuştu:

"İnşallah bir hafta sonra ikinci gemi de gelecek. Bu iki gemide de toplamda 3 bin kişiyi misafir edeceğiz. Bu tarz gemiler belki de dünyada da ilk defa aslında tasarlanıyor. Bu arada hayırsever iş insanına da teşekkür etmek istiyorum. Onlar daha önce Türkiye'de veya dünyanın muhtelif yerlerinde benzer bir afet yaşandığında ne tür bir barınma ihtiyacı olur diye çözüm üretmişlerdi. Bugün de şimdi o çözümlerden bir tanesini buraya getirmiş olduk. Türkiye'deki tersanelerde dizayn edildi. Başlangıçta başka bir amaç için tasarlanmış gemi, konaklama şekline dönüştürülmüş oldu. Bir yerde yüzen otel haline gelmiş oldu."