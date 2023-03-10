Marmaray Yenikapı İstasyonu son dakika | 10 Mart 2023 Marmaray’da ne oldu? Seferler durduruldu mu, tekrar açıldı mı?

MARMARAY SEFERLERİNDE AKSAMA

Marmaray seferlerinde sabah saatlerinde yaşanan aksaklıkların ardından yolcular seferler neden durdu, Marmaray seferleri çalışıyor mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlardı. Merak edilen durumun ardından açıklama Marmaray'ın resmi Twitter adresinden geldi. Yapılan açıklamada; 'Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır' açıklamasına yer verildi.