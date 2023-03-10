Marmaray Yenikapı İstasyonu son dakika | 10 Mart 2023 Marmaray'da ne oldu? Seferler durduruldu mu, tekrar açıldı mı?
Marmaray seferlerindeki aksama sebebiyle vatandaşlar son dakika bilgilerini araştırmaya başladı. TCDD Marmaray hesabından aktarılan bilgiye göre saat 09.28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle tek hattan gecikme yaşanmaktadır. Vatandaşlar seferlerin ne zaman normale döneceğini araştırıyor. Peki Marmaray'da ne oldu?
Sabah saatlerinde Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda yaşanan aksaklığın nedeni merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında, "Marmaray Yenikapı İstasyonu son dakika", "Marmaray seferler durduruldu mu, tekrar açıldı mı?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
MARMARAY SEFERLERİNDE AKSAMA
Marmaray seferlerinde sabah saatlerinde yaşanan aksaklıkların ardından yolcular seferler neden durdu, Marmaray seferleri çalışıyor mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlardı. Merak edilen durumun ardından açıklama Marmaray'ın resmi Twitter adresinden geldi. Yapılan açıklamada; 'Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır' açıklamasına yer verildi.
DÜZELDİ Mİ?
Yine Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, "Sayın yolcularımız; #Marmaray trenlerimiz saat 10:15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.
MARMARAY DURAKLARI
Halkalı-Gebze
Marmaray Durakları İsimleri
Halkalı İstasyonu
Mustafa Kemal İstasyonu
Küçükçekmece İstasyonu
Florya İstasyonu
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- Marmaray Yenikapı İstasyonu son dakika | 10 Mart 2023 Marmaray'da ne oldu? Seferler durduruldu mu, tekrar açıldı mı?
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