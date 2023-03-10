İran ile Suudi Arabistan 7 yıl sonra diplomatik ilişkilere başladı! Türkiye’den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN 7 YIL SONRA NORMALLEŞME ADIMI

Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de, Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkilileri bugün anlaşmaya varmış ve anlaşma, İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması, büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaştıkları belirtilmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.