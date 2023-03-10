CHP medyasının "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast" iddiası yalan çıktı

GENEL OLARAK SÖYLEMİŞ

Geçmiş zamanlarda siyasetin içerisinde olduğunu ve gazetecilikle ilgilenmesinden dolayı siyasi anlamda çevresi olduğunu belirten Aldemir "Televizyon programında anlattığım hususlarla ilgili görüştüğüm Sivil Toplum Örgütü Başkanı olarak belirttiğim kişiler kendi isimlerinin paylaşılmasını istemedikleri için bu isimleri açıklamak istemiyorum. Bu şahıslar da tedirgin oldukları için bu konuları bana anlatarak Genel Başkan'a iletmemi istediler. Bende Genel Başkana ulaşamadığım için bu duyumları gerekli tedbirlerin alınması amacı ile ve gerekli kurumlara ulaşması amacı ile paylaştım. Bu ifadeyi vererek de sonuca vardığımı düşünüyorum. Benim beyan etmiş olduğum mafya grupları ile ilgili olarak daha önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi. Benim bu konu ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Ekleyecek başka bir husus bulunmamaktadır" dedi.

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