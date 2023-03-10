CHP medyasının "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast" iddiası yalan çıktı
Son dakika haberi | Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak netleşirken, CHP medyası seçim öncesi 6'lı koalisyon tarafından aday gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı iddiasıyla "korku iklimi" oluşturma operasyonuna girişti. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Alaattin Aldemir, CHP liderinin suikaste uğrayacağı ile ilgili duyumları olduğunu iddia etti. Gelişme sonrası bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, "Bize de böyle duyumlar geliyor." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açılan soruşturma sonrası ifadeye çağrılan Alaattin Aldemir, verdiği ifadede "Genel olarak söyledim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi." dedi.
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından CHP'nin medyası Halk TV'de Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddiaları dillendirilmeye başladı. Seçimi korku iklimine sokmaya çalışan muhalif medyada dile getirilen iddiaların ilki Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında gerçekleştirildi.
Programın konuğu olan Alaattin Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum" iddiasında bulundu.
İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Son olarak Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları aldıklarını söyledi. Özel "Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Ama bunlar boş mu çıkar" dedi.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. "Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum" diyen Alaattin Aldemir'in Ankara Emniyeti'nde bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesi alınan Aldemir'e "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak gerçekleşebilecek olası bir suikast eyleminin önüne geçmek ve bu hususta tedbir alabilmek amacıyla konu hakkında detaylı olarak bilgi vermenizin gerekliliği göz önünde bulundurularak, tam olarak kastınız nedir" sorusu yöneltildi.
GENEL OLARAK SÖYLEMİŞ
Geçmiş zamanlarda siyasetin içerisinde olduğunu ve gazetecilikle ilgilenmesinden dolayı siyasi anlamda çevresi olduğunu belirten Aldemir "Televizyon programında anlattığım hususlarla ilgili görüştüğüm Sivil Toplum Örgütü Başkanı olarak belirttiğim kişiler kendi isimlerinin paylaşılmasını istemedikleri için bu isimleri açıklamak istemiyorum. Bu şahıslar da tedirgin oldukları için bu konuları bana anlatarak Genel Başkan'a iletmemi istediler. Bende Genel Başkana ulaşamadığım için bu duyumları gerekli tedbirlerin alınması amacı ile ve gerekli kurumlara ulaşması amacı ile paylaştım. Bu ifadeyi vererek de sonuca vardığımı düşünüyorum. Benim beyan etmiş olduğum mafya grupları ile ilgili olarak daha önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi. Benim bu konu ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Ekleyecek başka bir husus bulunmamaktadır" dedi.
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