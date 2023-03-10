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Son dakika: Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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