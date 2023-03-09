Avrupa'da zafer gecesi olsun! Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ülke puanı için zorlu sınavda
2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun Devler Ligi'ne direkt gitmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 11 içinde tamamlamamız gerek. Bu akşam temsilcilerimiz toplamda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırsa, Sırplar'ı geçerek 11. sıraya yükseleceğiz. İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel listesi ve lazım olan o puan...
UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşayacak... İki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sıradayız.
Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı.
AVANTAJLI SKOR PEŞİNDEYİZ
Üç temsilcimiz de saat 23.00'te sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor arayacaklar.
FENERBAHÇE, SEVILLA DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan Sarı Lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen Kanarya, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.
SARI LACİVERTLİLER 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN
Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.
OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN İLK KEZ
Sarı Lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.
SARI LACİVERTLİLER 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN
Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.
OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN İLK KEZ
Sarı Lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez FENERBAHÇE formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.
SİVASSPOR İTALYA'DA AVANTAJ ARAYACAK
Son 16'ya kalarak Konferans Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan Sivasspor'un şimdiki hedefi ise çeyrek final... RızaÇalımbay'ın öğrencileri bugün 23.00'te Fiorentina'nın konuğu olacak. İtalya'nın köklü kulübüne karşı ilk maçta avantaj elde etmek isteyen Yiğidolar'da herhangi bir eksik bulunmuyor. Son anda vize sıkıntısı yaşayan Ahmed Musa'nın problemi giderilirken, Yiğidolar tam kadro bir şekilde İtalya'ya gitti. Grup aşamasında Başakşehir'in gerisinde kalan Fiorentina, ligdeki son maçında Milan'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.
BERABERLİĞE 200, GALİBİYETE 400 PUAN
Fanatik'in derlemesine göre; Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor. Sırplarla aramızda 875 puan fark var. Farkı kapatarak ana hedefimiz olan 11. sırayı bu gece kapmamız için bize; 2 galibiyet ve 1 beraberlik (Toplamda 1000 puan) yetiyor. Bunu başarırsak, yükselişimizi sürdürerek, 10. Avusturya'yı geçmeye çalışacağız.
2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE
1. İNGİLTERE - 103.284 PUAN
2. İSPANYA - 89.284 PUAN
3. ALMANYA - 79.731 PUAN
4. İTALYA - 72.497 PUAN
5. FRANSA - 59.997 PUAN
6. HOLLANDA - 56.900 PUAN
7. PORTEKİZ - 54. 216 PUAN
8. BELÇİKA - 38.600 PUAN
9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN
10. AVUSTURYA - 34.000 PUAN
11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN
12. TÜRKİYE - 31.500 PUAN
13. İSVİÇRE - 29.175 PUAN
14. ÇEKYA - 29.050 PUAN
15. NORVEÇ - 29.000 PUAN
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