Marmara Denizi’nde deprem fayları aktif! Olası İstanbul depreminde o bölgeler risk altında! Uzman isimden milyonlara uyarı...

"DEPREM KAPIMIZI BİR KERE ÇALACAK, UMARIM İYİ KARŞILARIZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgedeki farklı fayların da statik dengesini bozmuş olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Tolga Bekler, "Genel itibarıyla Anadolu'nun genel bir tektonizmasını, o durağan tektonizmasını ya da standart çalışan bir tektonizmayı bozdu. Zaman açısından bir şey söylememiz mümkün değil ama bu fayların ne kadar hızlı, ne kadar aktif, ne kadar düzensiz çalıştığının da göstergesi bu. Keşan başta olmak üzere, Tekirdağ olsun, Marmara kıyıları olsun, Kuzey Anadolu Fayı'nın farklı geometrik segmentlerine oldukça yakın. Belirli gerilmeler var. Bunun zamanını tabii bilemiyoruz ama şimdiye kadar bizim bütün hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Artık depremimizi bekliyoruz. Bir şekilde bu depreme bir misafir gözüyle bakmıyoruz ama deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılarız" şeklinde konuştu.