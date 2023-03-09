Marmara Denizi'nde deprem fayları aktif! Olası İstanbul depreminde o bölgeler risk altında! Uzman isimden milyonlara uyarı...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul'da da beklenen büyük deprem için uzmanlardan çeşitli yorumlar gelirken Prof. Dr. Tolga Bekler açıklamalarda bulundu. Bekler açıklamasında "Deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılarız" ifadelerini kullanırken olası Marmara depreminde etkilenecek olan bölgeleri açıkladı. İşte detaylar...
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, beklenen Marmara depremi için önemli açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgedeki farklı fayların da statik dengesini bozmuş olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bekler, "Artık depremimizi bekliyoruz. Bir şekilde bu depreme bir misafir gözüyle bakmıyoruz ama deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılarız" dedi.
"MARMARA DENİZİ'NE KIYISI OLAN KENTLER DEPREMLERDEN OLDUKÇA FAZLA ETKİLENECEK"
Prof. Dr. Tolga Bekler, beklenen Marmara depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge ve çevre fayların da etkisi altına giren bölgelerde deprem ile ilgili çalışma programlarının hız kazandığını belirten Bekler, "Marmara Denizi'ne kıyısı olan kentler, özellikle de Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki uzantılarının üretebileceği depremlerden oldukça fazla etkilenecektir. Dolayısıyla şehirlerimizin, kentlerimizin durumu nedir, deprem yoğunluğu son 100 yıl içerisinde artış gösteriyor mu, faylarımızın durumu nedir, bunların tanımlamalarını yapıyoruz. 1912 depremini oluşturan fay ve 1912 depremini ele alacağız. Gelecekte benzer büyüklükte depremlerin bu bölgeyi ne kadar etkileme ihtimali var, onlardan bahsedeceğiz. Kentleşmenin öneminden bahsedeceğiz" dedi.
"BENZERİ DEPREMLERİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE GÖRECEĞİZ"
Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki tarihi faylardan biri tarafından üretildiğini söyleyen Bekler, "Benzeri depremleri önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Fayların aktif olarak çalıştığını gösteriyor. Bu bir insanın kalbinin atmasına benziyor. Ona atma diyemiyorsunuz, faya da çalışma diyemiyorsunuz. Her sistem, kendi yakın çevresindeki sisteminin üzerinde bir gerilme oluşturur. 99 depreminde bunu gördük, 6 Şubat depremlerinde bunu gördük" ifadelerini kullandı.
"DEPREM KAPIMIZI BİR KERE ÇALACAK, UMARIM İYİ KARŞILARIZ"
Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgedeki farklı fayların da statik dengesini bozmuş olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Tolga Bekler, "Genel itibarıyla Anadolu'nun genel bir tektonizmasını, o durağan tektonizmasını ya da standart çalışan bir tektonizmayı bozdu. Zaman açısından bir şey söylememiz mümkün değil ama bu fayların ne kadar hızlı, ne kadar aktif, ne kadar düzensiz çalıştığının da göstergesi bu. Keşan başta olmak üzere, Tekirdağ olsun, Marmara kıyıları olsun, Kuzey Anadolu Fayı'nın farklı geometrik segmentlerine oldukça yakın. Belirli gerilmeler var. Bunun zamanını tabii bilemiyoruz ama şimdiye kadar bizim bütün hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Artık depremimizi bekliyoruz. Bir şekilde bu depreme bir misafir gözüyle bakmıyoruz ama deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılarız" şeklinde konuştu.
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