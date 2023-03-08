08 Mart 2023, Çarşamba
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Son dakika! Sakarya’da terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika! Sakarya’da terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... Sakarya’da terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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