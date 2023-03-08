10 ilde öğretmen atamaları iptal mi, ertelendi mi? Deprem bölgesinde öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB SON DAKİKA

"ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.