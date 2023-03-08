10 ilde öğretmen atamaları iptal mi, ertelendi mi? Deprem bölgesinde öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB SON DAKİKA
"10 ilde öğretmen atamaları iptal mi, ertelendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." dedi. Öğretmenler atama takvimi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 10 ilde öğretmen atamaları iptal mi, ertelendi mi? Deprem bölgesinde öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB SON DAKİKA
"10 ilde öğretmen atamaları iptal mi, ertelendi mi? Deprem bölgesinde öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." dedi. Peki, 10 ilde öğretmen atamaları iptal mi, ertelendi mi? Deprem bölgesinde öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB SON DAKİKA
10 İLDE ÖĞRETMEN ATAMALARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz" dedi.
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI
Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.
2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.
"ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.
Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
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