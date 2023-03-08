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Son dakika: Öğretmenler için flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika: Öğretmenler için flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." dedi.

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