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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması! Moskova'da toplantı için davet aldık

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Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya açıklaması! Moskova’da toplantı için davet aldık

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız. Bu toplantıya İran da katılacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamir dilmesi için gerekli adımlar atıldı. 475 yardım tırı geçti. Kilis'te açılan iki tane sınır kapımız da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. BM'nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık." dedi.

Suriye toplantısı hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu 4'lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklifi geldi. Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak. Gelecek hafta Moskova'da teknik toplantı için Rusya'dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız. Bu toplantıya İran da katılacak." ifadelerine yer verdi.

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