Yaklaşık 45 bin satılık ve kiralık konutta fahiş fiyat artışı tespit edildi

PERSONEL FAHİŞ FİYAT İÇİN DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Bayrakdar, Gelir İdaresi Başkanlığının, diğer illerdeki personeli deprem bölgesinde görevlendirerek sahadaki fahiş fiyat ve belge düzenine uyum gibi unsurları denetlediğine de işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, depremden zarar gören vatandaşlarımıza kira yardımı yapıyor. Bazı vatandaşlarımız bölgeden ayrılarak diğer illerde konut kiralayabiliyor. Vatandaşlarımızın taşındıkları illerde gerek kiralık gerekse de satılık konutlarda fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Ülke genelinde bu bağlamda elde ettiğimiz ilk verilere göre deprem tarihi sonrası fiyatlarında artış yapan 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit ettik. Sahada yapacağımız denetimlerde fahiş fiyata yönelik çalışmalarımızın sonucunu değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı ile paylaşacağız."

Bu konuda vatandaşlara yönelik çağrıda bulunan Bayrakdar, "Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerek CİMER, VİMER gibi uygulamalarla, gerekse ALO 189'u arayarak telefonla bize bu hususlarda gördükleri eksiklikleri şikayet edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.