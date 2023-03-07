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Kayseri'de KORKUTAN DEPREM | 07 Mart Nevşehir ve Niğde'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Kayseri’de KORKUTAN DEPREM | 07 Mart Nevşehir ve Niğde’de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika haberleri... Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Niğde ve Nevşehir'de de hissedilen depreme ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki az önce nerede deprem oldu? Kayseri'de kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika haberleri... Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Niğde ve Nevşehir'de de hissedilen depreme ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki az önce nerede deprem oldu? Kayseri'de kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

PEŞ PEŞE 3 DEPREM

Kayseri'de peş peşe 4.8, 4.2 ve 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem başta Kahramanmaraş, Kayseri, Adana ve Nevşehir olmak üzere İç Anadolu'da birçok ilde hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

2023.03.07 14:59:33 38.2525 37.9523 5.0 -.- 1.8 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.07 14:57:06 38.6593 35.2787 5.0 -.- 2.9 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 14:53:37 38.7078 35.2750 5.0 -.- 4.2 4.2 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 14:52:58 38.0995 38.5030 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.07 14:47:26 38.7098 35.2677 5.0 -.- 4.8 4.9 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 14:40:29 35.8390 35.6228 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:40:26 35.6182 35.7090 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:38:52 36.7483 36.1035 9.5 -.- 2.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.07 14:37:29 38.0278 37.4790 8.8 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:36:16 36.0515 35.8175 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:30:54 38.0058 37.5237 6.2 -.- 3.6 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:21:48 40.1707 27.1410 12.0 -.- 1.6 -.- GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.03.07 14:17:18 37.8392 36.3177 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:13:49 38.0530 36.5693 26.1 -.- 3.7 3.8 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:10:44 38.0988 37.2737 25.3 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:10:02 36.2528 35.9232 3.1 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.07 14:08:55 37.8547 26.9413 1.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.07 14:05:31 36.9613 36.0403 5.0 -.- 2.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.07 13:55:57 36.1217 35.7378 9.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 13:51:32 37.9027 37.8510 5.0 -.- 2.2 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.07 13:42:45 37.8298 36.3423 20.3 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 13:41:25 38.7217 35.3023 5.0 -.- 2.8 -.- SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 13:35:18 36.9768 28.0387 10.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.07 13:30:11 38.2902 38.7412 10.9 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.07 13:29:35 38.1697 37.1170 9.9 -.- 2.2 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 13:24:57 36.7132 36.4080 5.0 -.- 2.6 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) REVIZE01 (2023.03.07 13:24:57)
2023.03.07 13:16:19 37.7860 35.4967 4.7 -.- 2.3 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 13:13:18 37.1777 28.6413 6.6 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2023.03.07 13:11:28 38.1952 38.6022 18.3 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.07 13:07:53 38.0465 37.3668 7.7 -.- 3.2 3.2 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 12:55:54 37.7090 36.5747 27.2 -.- 2.2 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 12:49:39 38.5493 40.4382 18.5 -.- 2.1 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.07 12:47:49 37.8832 37.0013 4.3 -.- 2.0 -.- HACININOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 12:44:37 37.7065 36.5517 7.4 -.- 2.0 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 12:40:10 37.7203 36.5768 5.0 -.- 4.5 4.4 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 12:37:44 37.9453 36.2787 13.7 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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