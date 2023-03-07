Kayseri’de KORKUTAN DEPREM | 07 Mart Nevşehir ve Niğde’de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika haberleri... Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Niğde ve Nevşehir'de de hissedilen depreme ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki az önce nerede deprem oldu? Kayseri'de kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...