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Son dakika | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Son dakika | Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 12.40'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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