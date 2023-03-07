Sivas deprem son dakika! Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER

"Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Sivas Gürün'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Sivas Gürün'de deprem mi oldu? 4 Mart Sivas Gürün'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi...