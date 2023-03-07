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Sivas deprem son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Sivas deprem son dakika! Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. 7 Mart 2023 Salı günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD son depremler listesi...

"Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Sivas Gürün'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Sivas Gürün'de deprem mi oldu? 4 Mart Sivas Gürün'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi...

SİVAS'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17:18'de meydana gelen deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Deprem AFAD tarafından yerin 7 km altında kaydedildi.

AZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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