05 Mart 2023, Pazar
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Son dakika: Deprem provokasyonu yapan 29 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Son dakika: Deprem provokasyonu yapan 29 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler hakkında sosyal medyada provokasyon yapan 29 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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