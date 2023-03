6’lı koalisyon 14 Mayıs seçimlerinden önce dağıldı! İYİ Partili isimlerden olay göndermeler

HER DEM YENİDEN DOĞARIZ

Daha sonra GİK üyesi Cumali Durmuş'un, "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" paylaşımı retweet yapan Acur, Ümir Dikbayır'ın da, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o …" paylaşımını yayınladı.

TOKSİK İNSANLARDAN UZAK DUR!

İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur bu paylaşımların ardından kendisi bir mesaj yayınladı. Çok ilginç bir gönderme yapan Nusret Acur, "Sırf Susadığın İçin Zehir İçmemelisin! Toksik İnsanlardan Uzak Dur" ifadelerine yer verdi. Daha sonra Nusret Acur Alişan Satılmış'ın, "Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir" yazılı gönderisini yayınladı.