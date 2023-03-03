6'lı koalisyon 14 Mayıs seçimlerinden önce dağıldı! İYİ Partili isimlerden olay göndermeler
6'lı koalisyon dün düzenlediği 12. toplantıda da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını belirleyemedi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun diğer ortaklarına kendini aday olarak gösterdiği ancak Meral Akşener'e kabul ettiremediği ortaya çıktı. 6'lı koalisyonun aday krizi yaşadığı konuşulurken İyi Partili Nusret Acur'dan CHP'lileri çok kızdıracak bir açıklama geldi. Acur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaımda "Sırf susadığın için zehir içmemelisin" dedi.
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı toplantı önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada adayın 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi.
81 İL BAŞKANINI ÇAĞIRDI
6'lı Masada CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda birlik oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kurmaylarıma danışmam lazım" diyerek partisinin genel merkezine gitti. Akşener partisinde, "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı. Kurmaylarıyla toplantı yapan Akşener, 81 ilin il başkanını acil toplantıya davet etti.
MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR
6'lı koalisyonun toplantısının sona ermesinin hemen ardından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" şeklinde bir tweet attı ancak sonra sildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'da, "İsim konusunda bir uzlaşı yok" ifadelerini kullandı.
MİLLET NE DERSE O!
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur'da sosyal medya hesabından belki isim vermedi ama adresi belli çok sert paylaşımlarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık gündeminin hemen ardından sosyal medya hesabında önce Meral Akşener'in fotoğrafını paylaşan Nusret Acur, "Milletin iradesine karşı gelemezsiniz. Millet ne derse o!" dedi.
HER DEM YENİDEN DOĞARIZ
Daha sonra GİK üyesi Cumali Durmuş'un, "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" paylaşımı retweet yapan Acur, Ümir Dikbayır'ın da, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o …" paylaşımını yayınladı.
TOKSİK İNSANLARDAN UZAK DUR!
İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur bu paylaşımların ardından kendisi bir mesaj yayınladı. Çok ilginç bir gönderme yapan Nusret Acur, "Sırf Susadığın İçin Zehir İçmemelisin! Toksik İnsanlardan Uzak Dur" ifadelerine yer verdi. Daha sonra Nusret Acur Alişan Satılmış'ın, "Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir" yazılı gönderisini yayınladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK MESAİ SAATLERİ 2023 | SGK hafta sonu çalışıyor mu, 4 Mart Cumartesi günü açık mı? EYT başvurusu yarın yapılır mı?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak? Gaziantep, Hatay, Malatya...
- Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar
- Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?
- İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi? İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
- İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Kariyer Kapısı Staj Sonuçları 2023 | Açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ULUSAL STAJ PROGRAMI nedir? Stajyer ücreti ne kadar oldu?
- Naci Görür: "Şimdi Marmara’yı bekliyoruz" RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul'da çift deprem olur mu?
- 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? www.pa.edu.tr sınav sonuçları sorgulama ekranı
- Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg 2023 fiyat listesi belli oldu mu?
- Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen'de 20.000 TL'ye kadar indirim...
- EYT'liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?