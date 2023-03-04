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Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı

Başkan Erdoğan imzalı 4 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı. Önen’den boşalan Pekin Büyükelçiliği’ne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

4 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.

Önen'den boşalan Pekin Büyükelçiliği'ne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Başkan Erdoğan imzalı kararda şu ifadeler yer aldı:

"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdulkadir Emin ÖNEN merkeze alınmış Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk işleri Genel Müdürü İsmail Hakkı MUSA atanmıştır."

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