Türkiye’deki depremler hakkında çarpıcı rapor! En çok yıkım nedeni ortaya çıktı! Yıkılan binalar tek tek incelendi...

"ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

DEÜ, ilgili raporu üniversitesinin web sitesinden de yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ekiplerin elde ettikleri bulgular doğrultusunda ilgili kişi ve kurumlara rehberlik edeceğini düşündükleri bir rapor oluşturulduğunu belirtti. Yapılan tespitlerin orta ve uzun vadede Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ne referans sağlayacağına inandıklarını dile getiren Hotar, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülke çapında başlatılan çalışmaların, daha güvenli kentlerin ve yapıların oluşmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu noktada raporumuzun deprem ve afete hazırlık politikalarıyla ilgili çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz."