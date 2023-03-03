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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Hatay da 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.03 06:04:55 37.8495 36.6323 3.2 -.- 3.5 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 06:00:08 37.8443 36.6250 2.0 -.- 3.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:58:52 37.7323 36.6193 23.3 -.- 2.9 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:53:41 37.8507 36.6463 4.0 -.- 5.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:51:31 40.8207 31.0300 3.7 -.- 1.7 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2023.03.03 05:51:25 38.0963 37.2168 5.7 -.- 3.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:49:19 38.4767 40.1805 3.2 -.- 2.2 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.03.03 05:47:06 38.3068 37.2748 5.2 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.03.03 05:42:47 38.1917 37.9915 6.2 -.- 2.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.03 05:42:08 38.4022 37.4957 9.1 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.03 05:31:17 38.2557 36.0748 3.3 -.- 1.5 -.- DEMIROLUK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.03 05:29:05 38.0415 37.3485 6.4 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:27:53 36.1903 36.0875 13.1 -.- 2.1 -.- CINARLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.03 05:25:22 37.9245 36.9017 11.0 -.- 1.4 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:23:42 38.0293 36.7140 5.4 -.- 1.7 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:19:28 38.0837 36.6188 2.5 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:16:45 38.1910 37.0082 7.8 -.- 1.2 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 05:15:37 37.2823 38.8702 5.0 -.- 1.1 -.- YEROLUK-(SANLIURFA) İlksel

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