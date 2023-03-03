03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 28 Şubat Davası hükümlüsü 3 general Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

28 Şubat Davası hükümlüsü 3 general Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2023
ABONE OL
28 Şubat Davası hükümlüsü 3 general Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp’in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Hakkı Kılınç, eski Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Tuğgeneral İdris Koralp'in cezaları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA