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Hakimlikten darbecilerin lehine şaşırtıcı karar! WhatsApp yazışmalarının yer aldığı haber kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Hakimlikten darbecilerin lehine şaşırtıcı karar! WhatsApp yazışmalarının yer aldığı haber kaldırıldı

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ'cüler lehine şaşırtan bir karara imza attı. Birçok internet sitesinde yayınlanan darbecilerin WhatsApp konuşmalarının yer aldığı "FETÖ'cü hainler darbeye böyle hazırlanmış" başlıklı habere Sulh Ceza Hakimliği kişilik hakkı ihlali yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

Darbecilerin lehine şaşırtıcı bir karara imza atan Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, başka haber sitelerinde de yer alan içeriklerin hepsine erişimin engellenmesi kararı verdi.

A Haber'de 18 Temmuz 2022'de "FETÖ'cü hainler darbeye böyle hazırlanmış" başlığıyla yayımlanan habere erişim engeli getirildi. Tufan Taşan'ın talebiyle Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, kişilik hakkı ihlali yapıldığı gerekçesiyle ilgili habere erişim engeli kararı aldı.

HABERDE DARBECİ ASKERLERİN KONUŞMALARI YER ALIYOR

Darbecileri sevindiren karara imza atan Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerlerin oluşturdukları WhatsApp grubunda ilçe jandarma komutanlarına verilen hazırlık talimatları ve yazışmaların yer aldığı haberin diğer internet sitelerinde de yer alması nedeniyle aynı haberin paylaşımlarına da erişim engeli kararı aldı.

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