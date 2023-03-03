Ankara Dışkapı Hastanesi için yıkım kararı

Başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının binalarını mercek altına alan komisyon, ilk olarak 1957'de 300 yataklı olarak temeli atılan ve 25 Haziran 1964'te dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açılan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni inceledi.

İnceleme sonucu bazılarının duvarlarında çatlaklar ve yıpranmalar tespit edilen 6 bloktan oluşan hastane için yıkım kararı verildi. Zaman içinde yeni birimlerle yatak sayısı artırılan, uzun yıllar sağlık hizmeti sunan ve eski adı SSK Dışkapı Hastanesi olan hastanenin tahliye edilmesi istendi.