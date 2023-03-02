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Son dakika: 29 deprem provokatörü tutuklandı! 150 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Son dakika: 29 deprem provokatörü tutuklandı! 150 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 150 kişi gözaltına alındı, 29 kişi tutuklandı." denildi.

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