CHP’li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici’den dikkat çeken deprem ve Kanal İstanbul sözleri! Gerçekleri işte böyle tek tek saydı

DENEYİMLİ BİR KADRO SAHADAYDI

Fuat Oktay eski bir AFAD başında görev alan deneyimli birisi, Hulusi Akar eski bir Genelkurmay Başkanı, Süleyman Soylu tecrübeli bir İçişleri Bakanı, Murat Kurum ise çok deneyimli deprem felaketleriyle mücadele etmiş bir isimdir. Bu isimler tamamen sahadaydı. Ve bu isimler büyük bir organizasyon yaptı.

KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu tekrar kamuoyunun önüne koymamız gerekir. Yeni rezerv alanı oluşturarak, konut alanı açarak 2.5 milyon İstanbullu'yu o bölgeye götürebilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA MURAT GEZİCİ'NİN AÇIKLAMALARI KISA SÜREDE TT OLDU