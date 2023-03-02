CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'den dikkat çeken deprem ve Kanal İstanbul sözleri! Gerçekleri işte böyle tek tek saydı
CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla kendi partisinin oluşturmaya çalıştığı deprem bölgelerinde "devlet yok" propagandasını yerden yere vurdu. Günlerdir ekranlarda "AFAD yetişemiyor, yardımlar gelmiyor, hani devlet nerede" algısını depremzedelerin acısını da kullanarak yaygara koparan muhaliflerin yarışına sert tepki gösteren Gezici "Deprem sonrasında 8. saate, mikrofonu alıp vatanadaşa, "Çadırınız geldi mi? Yemeğiniz geldi mi?" sorusunun çok doğru bir soru olmadığını dile getirdi. Ayrıca başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalif partiler Kanal İstanbul projesine karşı akılalmaz iftiralarda bulunmuştu. Kanal İstanbulla hem ülke ekonomisine katma değer yaratılacak hem de deprem ve afet durumunda milyonlarca İstanbulluyu taşıyacak güvenli bir bölge oluşturulacak. Muhalif kanadın ısrarla görmek istemediği bu gerçeğe dikkat çeken CHP'li Gezici "Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu tekrar kamuoyunun önüne koymamız gerekir. Yeni rezerv alanı oluşturarak, konut alanı açarak 2.5 milyon İstanbullu'yu o bölgeye götürebilirsiniz." dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Onbinlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremde binlerce bina yıkıldı, onbinlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Devlet depremin hemen ardından tüm birimleriyle harekete geçerek deprem bölgesine gitti.
Ancak özellikle sosyal medyada algı peşinde koşanlar, deprem bölgesinde yapılanları gözden geldi. Bölgede devletin yetersiz kaldığını, çadır ihtiyaçlarının karşılanmadığı, beslenme imkanının olmadığı iddiaları ortaya atıldı.
CHP'Lİ ARAŞTIRMACIDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunan CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kahramanamraş depreminin ardından duygusal manipülasyonu ciddi derecede yaşadık diyen Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karıştlığı devlet düşmanlığına dönüştü. Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.
DEPREMİN 8. SAATİNDE DEPREMZEDEYE ÇADIR SORULMAZ
Deprem sonrasında 8. saate, mikrofonu alıp vatanadaşa, "Çadırınız geldi mi? Yemeğiniz geldi mi?" sorusunun çok doğru bir soru olmadığını dile getiren Gezici, "Bu sorunın çok doğru ve iyi niyetli soru olmadığını düşünüyorum." dedi.
Gezici sözlerini şöyle sürdürdü;
DENEYİMLİ BİR KADRO SAHADAYDI
Fuat Oktay eski bir AFAD başında görev alan deneyimli birisi, Hulusi Akar eski bir Genelkurmay Başkanı, Süleyman Soylu tecrübeli bir İçişleri Bakanı, Murat Kurum ise çok deneyimli deprem felaketleriyle mücadele etmiş bir isimdir. Bu isimler tamamen sahadaydı. Ve bu isimler büyük bir organizasyon yaptı.
KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu tekrar kamuoyunun önüne koymamız gerekir. Yeni rezerv alanı oluşturarak, konut alanı açarak 2.5 milyon İstanbullu'yu o bölgeye götürebilirsiniz.
SOSYAL MEDYADA MURAT GEZİCİ'NİN AÇIKLAMALARI KISA SÜREDE TT OLDU
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