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Milli Savunma Bakanı Akar Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü! 9 yıl sonra ilk savunma bakanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Milli Savunma Bakanı Akar Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü! 9 yıl sonra ilk savunma bakanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile görüştü. Akar, Banozic'in 9 yıl sonra Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen ilk savunma bakanı olduğuna da dikkati çekti.

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