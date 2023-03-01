01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
ABONE OL
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk askeri, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde PKK operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA