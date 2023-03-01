FETÖ’cü hainler darbeye böyle hazırlanmış

"Personel Şube Müdürü olarak görev yapan Teğmen Ş.K.: İlçe jandarma komutanları Ç. yarbay veya M. Binbaşı ile irtibata geçsin.

Tem Şube Müdürü olarak görev yapan Binbaşı M.M.: İvedi olun

T.T. isimli bir asker: Nurhak hazır komutanım

Yüzbaşı S.K.: Cerit hazır komutanım

Pazarcık İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı U.B.: Pazarcık hazır komutanım

Üsteğmen O.K.: Bölükte toplandık komutanım.

TEM Şube Müdürü Binbaşı M.M.: Arkadaşlar hazır olmayan var mı?

Üsteğmen V.: Afşin hazır komutanım.

Pazarcık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı U.B.: Aksu köprüsü toplandı. Ekipleri Narlı Karakolu'nda. Hazır kıta bekliyor."