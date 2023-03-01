Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından eğitim ve öğretimde değişiklikler yaşandı. 71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. döneme başladı. Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı tarih ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama Valilik tarafından yapıldı. Peki, Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? İşte, detaylar...
"Gaziantep'te okullar açılacak mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından tüm yurtta yarıyıl tatili uzatılmıştı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından bazı okulların 1 Mart itibarıyla eğitime başlayacağı bildirilmişti. Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. Vali Davut Gül, konuya ilişkin duyuru yaptı. Peki, Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte?
GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Buna göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açıldı.
Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'a başlayacak. Depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta ders başı yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde okulların açılış tarihleri hakkında bilgiler vererek,
"10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar.
NAKİL İŞLEMİ VE BURS DUYURUSU
Vali Gül, paylaşımında, "İslahiye ve Nurdağı'nda okuyan lise ve ortaokul öğrencilerimizden il merkezimizdeki pansiyonlu okullarda okumak isteyenlerin nakillerini kabul edip burs vereceğiz. İsteyenler Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat etsin lütfen." ifadelerine yer verdi.
11 İLDE BAHAR DÖNEMİNDE DEVAM ZORUNLULUĞU YOK
Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak.
Elazığ'da da devam zorunluluğu aranmayacak.
Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.
Bölgedeki öğretmenler idari izinli sayılıyor ve ders ücretleri ödenmeye devam ediyor.
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