Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep’te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!

"Gaziantep'te okullar açılacak mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından tüm yurtta yarıyıl tatili uzatılmıştı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından bazı okulların 1 Mart itibarıyla eğitime başlayacağı bildirilmişti. Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. Vali Davut Gül, konuya ilişkin duyuru yaptı. Peki, Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte?