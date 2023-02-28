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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun bu zor zamanımızda verdiği desteğe teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "UNICEF İcra Direktörü, dayanışma ziyareti için Ankara'daydı. Uluslararası toplumun bu zor zamanımızda verdiği desteğe teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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