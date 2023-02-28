Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı: "Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu

KARAKOLA İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Güvenlik ekipleri ile görüşme gerçekleştiren Aydemir Taşova beyanında Kahramanmaraş merkezli depreme yardım etmek maksadı ile Meksika'dan İstanbul'a, oradan da aktarma uçuşla Adana'ya geldiklerini aktardı. Taşova, ekipmanları ve çantalarının farklı bir uçakla Adana'ya geldiğini, ekipmanları ve çantalarını beklemeden 1 kişiyi bu ekipmanları almak için havaalanında bıraktıkları anlattı. 8 Şubat günü helikopter ile Hatay'a geldiklerini, 7 saat sonra bıraktıkları arkadaşlarının ekipman ve çantalarını alıp geldiğini ancak çantaları ve ekipmanları kontrol ettiklerinde; 1 adet renkli arama kamerası, 1 adet normal arama kamerası, 2 adet sismik detektörün eksik olduğunu fark ettiklerini beyan etti. Taşova devamında ise; 13 Şubat günü AFAD binasının ara koridorunda yatıp kalktıkları esnada 6 bin dolarının, 3 adet arama kaskının, 2 kask vizörünün, 3 adet kafa lambasının, 1 adet kafa lambası bataryasının, 1 adet emniyet kemeri, 200 metre statik halat, 1 adet uyku tulumu, 1 adet dufli çanta, 2 adet ağır hizmet transfer çantasının çalındığını sabah kalktıklarında fark ettiğini anlattı.