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Son dakika | Deprem fırsatçılarına 2 yıldan 5 yıla kadar ceza

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Son dakika | Deprem fırsatçılarına 2 yıldan 5 yıla kadar ceza

Son dakika haberi...Adalet Bakanlığı, deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ön gören yasa için teknik çalışma başlattı.

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