Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 2 ilçe hariç Gaziantep ve Osmaniye'de şebeke suyu içilebilir
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabileceği açıklandı. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında Gaziantep ve Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun." dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Depremler sonrası kentlerdeki içme suyu altyapısı kısmen zarar gördü. Yetkililer yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonrasında şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etmişti.
Geçtiğimiz günlerde depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısının yüzde 98'inin onarıldığı açıklanmıştı. AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamasının ardından depremlerden etkilenen tüm yerleşim yerlerinde içme suyuna sorunsuz erişim sağlanacağı ifade edilmişti.
BAKAN KOCA'DAN GAZİANTEP VE OSMANİYE AÇIKLAMASI: 2 İLÇE HARİÇ ŞEBEKE SUYU İÇİLEBİLİR
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında Gaziantep ve Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun." dedi.
Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yapılan ölçüm ve analizlere göre OSMANİYE'DE şebeke suyu İÇME SUYU olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde GAZİANTEP'TE, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor.
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