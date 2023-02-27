Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 2 ilçe hariç Gaziantep ve Osmaniye’de şebeke suyu içilebilir

Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yapılan ölçüm ve analizlere göre OSMANİYE'DE şebeke suyu İÇME SUYU olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde GAZİANTEP'TE, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor.