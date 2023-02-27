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İzmir deprem son dakika 2023! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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İzmir deprem son dakika 2023! 27 Şubat İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler için araştırmalar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Körfezinde saat 21.22'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Saat 21.22'de gerçekleşen deprem, 14,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre ilçelerde hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

İşte depremin gerçekleştiği nokta;

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