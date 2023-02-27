28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? İzmir'de yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamalar!
"İzmir'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında bölgede artçılar yaşanmaya devam ediyor. 10 ilde okulların tatil edilmesine karar verilmişti. İzmir'de bu akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, İzmir'de yarın okullar tatil mi? 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar!
"İzmir'de yarın okullar tatil mi? 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 ilde okulların tatil edilmesine karar verilmişti. İzmir'de bu akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, İzmir'de yarın okullar tatil mi? 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında saat 21.22 sıralarında 14,5 km derinlikte 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu bildirdi.
İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İzmir'de okulların tatil edildiğine yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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