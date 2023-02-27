28 Şubat Salı İzmir’de okullar tatil olacak mı? İzmir’de yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamalar!

"İzmir'de yarın okullar tatil mi? 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 ilde okulların tatil edilmesine karar verilmişti. İzmir'de bu akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, İzmir'de yarın okullar tatil mi? 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar!