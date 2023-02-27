Cerrahpaşa taşınıyor mu, nereye taşınacak? Son dakika Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapatıldı mı?
Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından tedbirler alınmaya başladı. İstanbul'da hasarlı hastaneler üzerinde yapılan çalışma sonucunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin riskli olduğu belirtildi. Peki, Cerrahpaşa Hastanesi taşınıyor mu, nereye taşınacak? İşte, detaylar...
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle riskli binalar tek tek tespit ediliyor.İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarında deprem riski bulunduğu belirlendi. Haberin duyurulmasının ardın vatandaşlar, Cerrahpaşa taşınıyor mu, nereye taşınacak? İşte, konuya dair son merak edilen detaylar...
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KAPATILDI MI?
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr.Nuri Aydın mevcut binaların durumu, olası deprem riski kapsamında devam edilen ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak fakülteye ait bazı binaların kapatıldığını, eğitim ve sağlık hizmetinin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dahili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan Rektör Aydın şunları dile getirdi:
"Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir.
"TÜM AMELİYATLAR DURULDURULMUŞTUR"
Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır:
Dahili ve Cerrahi Bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur."
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- Cerrahpaşa taşınıyor mu, nereye taşınacak? Son dakika Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapatıldı mı?
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