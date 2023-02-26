26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesinde önemli açıklama! Tetas aşısı olunmalı mı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesinde önemli açıklama! Tetas aşısı olunmalı mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan deprem bölgesinde önemli açıklama! Tetas aşısı olunmalı mı?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asrın felaketinin 21. gününde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaralıların tetanos aşısı olmaları gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA