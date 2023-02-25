25 Şubat 2023, Cumartesi
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THY'den önemli açıklama! 27 Şubat'ta Düsseldorf seferi iptal

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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THY’den önemli açıklama! 27 Şubat’ta Düsseldorf seferi iptal

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde havalimanı çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, bu kente 27 Şubat'ta yapmayı planladıkları bazı seferleri iptal etti.

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