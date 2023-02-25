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Son dakika | Pençe-Kilit'te 523 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Son dakika | Pençe-Kilit’te 523 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadele kapsamında Pençe-Kilit'te 523 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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