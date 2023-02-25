İzmir depreminde ağır hasar alan binaların yıkımı tamamlandı

Yaklaşık 28 ay önce meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sarılsa da kaybedilen canların acısı hala tazeliğini koruyor. Sığacık Mahallesi'nde tusunamiye neden olan depremin asıl yıkıcı etkisi ise merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde görüldü. Alüvyon zemine sahip bu bölgede depremin hemen ardından 9 bina tamamen veya kısmen yıkılırken bazı binalar da ağır hasar aldı.