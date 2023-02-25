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Son dakika: Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Son dakika: Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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