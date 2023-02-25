Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
SON DAKİKA: Niğde, depremle sarsıldı. Kahramanmaraşlı merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntınlar devam ederken Niğde'de deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin detaylarını sorguluyor. Peki, Niğde deprem nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi...
SON DAKİKA: AFAD Niğde'de meydana gelen deprem haberini duyurdu. Kahramanmaraşlı merkezli iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntınlar devam ederken Niğde'de depremle sarsıldı. Panikleyen vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu sorguluyor. Peki, Niğde deprem nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, ayrıntılar...
NİĞDE'DE 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün de Malatya, Sivas ve Konya'da deprem olmuştu.
AFAD SON DEPREMLER
2023-02-25 13:27:11 37.989 34.051 7.0 MW 5.3 Bor (Niğde) 554155
2023-02-25 13:24:52 38.165 37.874 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) 554156
2023-02-25 13:07:10 38.147 38.552 7.0 ML 2.9 Sincik (Adıyaman) 554154
2023-02-25 12:56:43 38.128 37.448 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 554151
2023-02-25 12:55:48 38.824 37.373 8.33 ML 2.3 Gürün (Sivas) 554153
2023-02-25 12:53:15 37.983 37.439 7.0 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 554152
2023-02-25 12:44:28 37.963 37.602 7.02 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 554150
2023-02-25 12:42:03 38.166 38.12 7.01 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya) 554148
2023-02-25 12:36:35 38.197 37.494 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 554149
2023-02-25 12:32:53 40.652 42.812 7.1 ML 2.8 Selim (Kars) 554143
2023-02-25 12:21:14 38.244 37.686 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 554145
2023-02-25 12:17:20 37.789 36.35 7.0 ML 2.4 Andırın (Kahramanmaraş) 554147
2023-02-25 12:13:04 38.224 37.85 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)
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- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
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