Niğde deprem son dakika! Niğde’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER

SON DAKİKA: AFAD Niğde'de meydana gelen deprem haberini duyurdu. Kahramanmaraşlı merkezli iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntınlar devam ederken Niğde'de depremle sarsıldı. Panikleyen vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu sorguluyor. Peki, Niğde deprem nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, ayrıntılar...