Eylem hazırlığındaydı! PKK/KCK terör örgütü mensubu Gülda Bebek Konya'da yakalandı!
Son dakika haberleri... Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda Konya'da PKK/KCK terör örgüt mensubu XWEZA LİLAW kod adlı Gülda Bebek isimli kadın terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.
Hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da -sözde- Özel Kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan XWEZA LİLAW kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.
23 Şubat günü akşam saatlerinde yapılan operasyonla yakalanması sağlanan örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada;
- (1) adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait (2) adet şarjör,
- (31) adet şarjöre basılı vaziyette fişek,
Bomba yapımında kullanıldığı bilinen,
- (1) adet lehim makinası,
- (1) adet amper metre,
- (1) adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri,
- (3) adet küçük tüp başlığı,
- (2) adet küçük ampul,
- Muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.
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