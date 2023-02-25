Başkan Erdoğan Aliyev Tatar ve Üstel’i kabul etti

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BAŞKAN ERDOĞAN, ERSİN TATAR VE ÜNAL ÜSTEL'İ KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.