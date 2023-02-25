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Başkan Erdoğan Aliyev Tatar ve Üstel'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Başkan Erdoğan Aliyev Tatar ve Üstel’i kabul etti

Başkan Erdoğan, taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ERSİN TATAR VE ÜNAL ÜSTEL'İ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye ve destek ziyareti için İstanbul'a geldi.

İkiliyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

16.45'te başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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