24 Şubat 2023, Cuma
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CUMA HUTBESİ KONUSU BUGÜN | 24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu denir? Diyanet yayımladı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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CUMA HUTBESİ KONUSU BUGÜN | 24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu denir? Diyanet yayımladı!

Cuma Hutbesi konusu bugün itibarıyla merak konusu oldu. Cuma hutbesi 24 Şubat metni her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Öte yandan her hafta hutbede bir başka konuya değiniliyor. İşte, namaz öncesinde 81 ilde cemaate imam tarafından okunacak Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

"Cuma Hutbesi konusu nedir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 24 Şubat 2023 tarihli hutbesinin konusu İslam alemi tarafından merak ediliyor. Namaz öncesinde 81 ilde cemaate imam tarafından okunacak Cuma hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayımlandı. İşte, bugünnü Cuma Hutbesi pdf metni...

CUMA HUTBESİ 24 ŞUBAT 2023: KARDEŞLİK, DAYANIŞMA VE DUA VAKTİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim, bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir."

Aziz Müminler!

Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz. Tek yürek, yekvücut olup yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acılarımızı hafifletmeye, umutlarımızı diri tutmaya devam ediyoruz. Allah'a gönülden bağlı müminler olarak inancımız odur ki bu sıkıntı bulutları, ilahi rahmet rüzgârlarıyla dağılacaktır. Hayır ve bereket kapıları dua, kardeşlik ve dayanışma anahtarıyla açılacaktır.

Gönüllerimiz, huzur ve sekînete kavuşacaktır. İman dolu yüreklerimiz, selamet bulacaktır inşallah. Zira müminlerin velisi ve yardımcısı Yüce Allah'tır. O, bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren O'dur.

Kıymetli Müslümanlar!

Afetler karşısında imanımızdan güç almak, duaya sığınmak, kulluğumuzun bir gereğidir. Evet, bugün gönlümüzü duaya açma, halimizi Cenâb-ı Hakka arz etme vaktidir. Sonsuz kudret sahibinin yardım ve inayetini dileme vaktidir.

Yüce Mevlamızın ْسَت ِج ْب لَ ُك ْم عو۪ن ي اَ ُ ْد ُ ا" Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" emrine icabet etme vaktidir. ُخْفَيًة عًا َو ُ عوا َرٰبَ ُك ْم تَ َضٰر ُ ْد ُ Rabbinize "ا yalvara yakara ve gizlice dua edin" buyruğuna kulak verme, samimi yakarışlarda buluşma vaktidir. Bugün, depremin sebep olduğu yıkımla mücadele eden milletimiz için Yüce Rabbimizden rahmet, metanet, güç ve kuvvet dileme vaktidir.

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