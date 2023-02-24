CUMA HUTBESİ KONUSU BUGÜN | 24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu denir? Diyanet yayımladı!

Gönüllerimiz, huzur ve sekînete kavuşacaktır. İman dolu yüreklerimiz, selamet bulacaktır inşallah. Zira müminlerin velisi ve yardımcısı Yüce Allah'tır. O, bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren O'dur.