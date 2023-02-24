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Birbirlerine saldıracaklardı! İki çeteye operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Birbirlerine saldıracaklardı! İki çeteye operasyon

Son dakika haberine göre İstanbul’da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon düzenlenirken, 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve hücum yelekleri ele geçirildi.

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