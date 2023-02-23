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Depremde hasar gören raylar için TCDD'den hummalı çalışma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2023
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Depremde hasar gören raylar için TCDD’den hummalı çalışma

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası afet bölgelerinde hasar gören tren raylarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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