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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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